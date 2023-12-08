Индия и Россия достигли рекордных показателей в торговле

Индия и Россия добились рекордных показателей в торговле, увеличиваются поставки не только традиционных товаров, но и продовольствия, в том числе подсолнечного и соевого масел. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев, выступая на научно-практической конференции по случаю 70-летия торгового представительства РФ в Индии.

"Нам удалось достичь рекордных показателей в двусторонней торговле", - сказал он.

По словам замминистра, в ходе его контактов в Нью-Дели с индийской стороной достигнуто общее понимание о всецелой поддержке предпринимательской инициативы для того, чтобы диверсифицировать и дальше торговлю РФ и Индии.