«Нас вытесняют»: аналитик рассказал, по кому бьет запрет поставок газа в ЕС

Россию вытесняют с газового рынка Европы, заявил NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, нужно будет либо переносить точку сдачи приемки, либо менять контакты, чтобы газ передавался на границе Евросоюза. Так, от запрета поставок российского газа в страны Евросоюза может пострадать компания «НОВАТЭК», которая является основным акционером проекта «Ямал СПГ», объяснил Юшков.

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«Мы сейчас являемся вторыми по объему поставок СПГ после США, у НОВАТЭКа есть контракт на отгрузку СПГ в порту Брюгге. Фактически этот контракт нужно будет расторгать, если введут подобные ограничения, что приведет к дополнительным издержкам для НОВАТЭКа», — пояснил эксперт.

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Теперь этот перевалочный пункт закроется для НОВАТЭКа, отмечает Юшков. При этом он отмечает, что для российской компании было удобно отгружаться на северо-западе Европы, поскольку газ нужно быстро доставить на рынок сбыта и вернуться за новой партией. Кроме того, из Брюгге топливо идет и по трубопроводам: например, Германия качала ресурсы после того, как лишилась поставок российского трубопроводного газа.

Говоря о российском трубопроводном газе, Юшков отмечает: у «Газпрома» в части контрактов прописано, что точка сдачи приемки находится в Австрии. По его словам, если нельзя будет оказывать услуги доставки газа через Словению, в Австрию газ не придет, контракт не сможет быть выполнен.

Второй маршрут доставки газа в Европу — через «Турецкий поток», напомнил Юшков. Из Турции газ попадает в Болгарию, затем в Сербию и Венгрию. Если нельзя будет прокачать через Болгарию, значит, этот маршрут тоже не сможет работать, предупредил эксперт. По его словам, болгары и так ввели налог для транзита российского газа — $100 на каждые тысячу кубов.

«Таким образом, нас вытесняют с газового рынка Европы. Либо нужно будет переносить точку сдачи приемки, менять контакты, чтобы газ передавался на границе Евросоюза. Может быть, европейские компании об этом договорятся, потому что они хотят покупать наш газ и хотят сохранить контакты, а политики всячески нас выталкивают», — пояснил он.