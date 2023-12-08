В ФТС рассказали о серой схеме вывоза золота

Федеральная таможенная служба (ФТС) зафиксировала существенный рост вывоза золота физическими лицами за пределы России, заявил врио руководителя ФТС Руслан Давыдов. Газета.Ru
"Пассажирская декларация на золото не оформляется, если физические лица вывозят. <…> Но я могу сказать, что в принципе из того, что мы видим, из того, что фиксируется, - кратное увеличение вывоза золота в слитках. Мы фиксируем факты нарушений. Когда используются опять же схемы, когда берется золото под видом вывоза без таможенного контроля в страну Евразийского союза. А потом передается уже в стерильной зоне <…> на борт самолета, следующего за пределы союза", - сказал Давыдов. ТАСС
Ранее в ФТС России предложили ограничить экспорт золота физлицами. Российская газета