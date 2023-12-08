«Молдовагаз»: Кишинёв может заняться транзитом газа для ПМР через Украину

Решение Киева не продлевать транзитный договор с «Газпромом» может привести к тому, что Молдавия начнёт транспортировать газ для Приднестровья по территории Украины. Об этом сообщил глава «Молдовагаза» Вадим Чебан.

Молдавия может заняться транзитом газа для Приднестровья через Украину
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Говоря на эту тему в эфире телеканала Vocea Basarabiei, Чебан подчеркнул, что оптимальным для Молдавии решением была бы пролонгация украинской стороной контракта на транзит российского газа.

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«Если этого не произойдёт, как мы видим из заявления украинских политиков, то «Молдовагаз» может [начать] бронировать объёмы газа у Российской Федерации и транспортировать его по той же сети по территории Украины», — заявил он, добавив, что транспортировку газа придётся оплачивать «Тираспольтрансгазу».

Ранее аналитики объяснили заявление президента Молдавии Майи Санду о сумме долга страны перед «Газпромом».