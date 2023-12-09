В Chanel предсказали упадок в сфере моды из-за мирового спада экономики

Ситуация в мире моды ухудшится на фоне мирового экономического кризиса. Об этом заявил президент модного направления Chanel Бруно Павловский, сообщает Financial Times.

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Как отметил Павловский, безработица среди китайской молодежи, а также наблюдающийся спад в мировой экономике негативно влияют на продажи.

"У меня нет хрустального шара, но ситуация будет жестче, чем та, которую мы наблюдали в 2023 году", – заявил Павловский.

Он предположил, что в следующем году цены на товары бренда продолжат расти. При этом он добавил, что цены будут соответствовать показателям инфляции.

Также президент модного направления Chanel отметил, что не хочет разрушать связь покупателей с брендом.