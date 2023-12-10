Мировой кризис пока не наступил, но его признаки («черные лебеди») уже отчетливо заметны, рассказали эксперты. Среди них, отметили аналитики, рекордный рост госдолга США, разрушение устоявшихся логистических цепочек, многолетняя «эпидемия санкций». Об этом пишет РИА «Новости».

Вместе с тем, полагают специалисты, говорить о наступлении новой глобальной встряски пока рано: главный «черный лебедь» еще не прилетел.

Замедление экономики Китая, долги развитых государств, рецессия в Европе и Соединенных Штатов, все эти процессы находятся под контролем политиков и властей, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. В связи с этим, добавил он, сюрпризов ждать не стоит.

Вместе с тем, есть тренды, которые в долгосрочной перспективе могут оказать негативное влияние на экономику. В частности, полагает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Михаил Николаев, источником шоков может быть снижение глобальной торговли.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий считает, что причиной кризиса может стать формирование проблем на рынке жилья в ЕС и США.

Эксперты констатировали, что все мировые кризисы в экономике случались тогда, когда их не ждали или почти не ждали.