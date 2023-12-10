Нидерланды возобновили закупку российского СПГ

Нидерланды вновь начали импортировать сжиженный природный газ из России после паузы в три месяца.

После апрельского заявления министра по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роба Йеттена в мае объем импорта российского СПГ снизился почти на 30%, а в июне и вовсе прекратился.

После паузы, продлившейся все лето, Нидерланды вновь начали закупать СПГ из России: в сентябре было приобретено 211,5 млн кубометров на сумму 109 млн евро, следует из анализа РИА «Новости» статистических данных этой страны.