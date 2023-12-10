Германия сократила импорт газа и стала платить в 2,5 раза больше

Германия за 9 месяцев этого года сократила импорт газа в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом. Однако расходы на приобретение голубого топлива остались прежними из-за роста цен в 2,5 раза. Это следует из данных немецкой статистической службы, сообщает РИА Новости.

Данные позволили проследить трехлетнюю тенденцию снижения закупок в январе-сентябре. В 2021 году Берлин приобрел 121,7 миллиарда кубометров топлива за этот период. В 2022 году — 65,9 млрд, а в 2023 — 47,9 млрд.

При этом среднегодовая цена одного кубометра газа выросла с 0,18 евро в 2021 году до 0,45 евро в 2023 году.

В итоге газовый импорт Германии обвалился, но страна по-прежнему тратит на газ те же суммы, что и ранее. В 2021 году это 22,2 млрд евро, в нынешнем — 21,3 млрд евро.