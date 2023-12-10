Алиев сообщил о росте поставок азербайджанского газа в Европу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что на Европу пришлось около половины газового экспорта страны в 2023 году. Заявление прозвучало на открытии межсистемного газопровода Сербия — Болгария в сербском Нише, передает Report.az.

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По словам политика, экспорт газа в Европу в 2021 году составил чуть больше 8 миллиардов кубометров, а в 2023 году — около 12 миллиардов кубометров. Алиев уточнил, что это примерно половина от общего объема экспорта.

Кроме того, президент добавил, что к 2027 году объем направляемого в Европу газа должен вырасти в два раза, страна «уверенно идет к этой цели».