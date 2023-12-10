В России прогнозируют падение спроса на нефть и газ

Спрос на продукцию топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в России снизится к 2050 году. Об этом на конференции ООН по изменению климата заявил первый замминистра экономического развития Илья Торосов, передает ТАСС.

По его словам, это позволит открыть новые рынки для низкоуглеродной продукции. Торосов отметил, что российская экономика, в том числе энергетический сектор, уже сейчас в значительной степени использует низкоэмиссионные источники.

Кроме того, правительство сосредоточено на развитии новых высокоэффективных производств и выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью, добавил замминистра.