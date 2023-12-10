Минэкономразвития ожидает снижения спроса на нефть и газ из РФ к 2050 году

Спрос на продукцию топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в России снизится к 2050 году. Об этом на конференции ООН по изменению климата заявил первый замминистра экономического развития Илья Торосов, передает ТАСС.

В России прогнозируют падение спроса на нефть и газ
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По его словам, это позволит открыть новые рынки для низкоуглеродной продукции. Торосов отметил, что российская экономика, в том числе энергетический сектор, уже сейчас в значительной степени использует низкоэмиссионные источники.

Кроме того, правительство сосредоточено на развитии новых высокоэффективных производств и выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью, добавил замминистра.

В конце ноября кабмин отклонил законопроект о госрегулировании цен на топливо. Решение правительства поддержал президент Независимого топливного союза Павел Баженов, который уточнил, что как раз жесткое госрегулирование может привести к жестким дефицитам и перекосам рынка и деградации инфраструктуры. Он также подчеркнул, что цены на топливо в РФ и так негласно регулируются, поэтому небольшим компаниям приходится регулярно поднимать на него цены.

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