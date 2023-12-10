Аналитик оценил вероятность курса доллара в 200 рублей

Курс доллара, скорее всего, будет подниматься выше 100 рублей в 2024 году, а вот достижение уровня в 200 рублей за единицу американской валюты маловероятно, заявил банка БКФ Максим Осадчий.

Эксперт отметил, что в наступающем году стабилизация курса рубля продолжится. По его словам, в 2023-м размах колебаний курса доллара сократился по сравнению с предыдущим годом более чем вдвое — с 69 до 34 рублей, и в наступающем году такая тенденция продолжится. При этом, полагает Осадчий, речь также будет идти об ослаблении курса рубля.

Согласно оценке Минэкономразвития, параметры которой были заложены в базовый вариант прогноза социального и макроэкономического развития на ближайшие три года, курс доллара составит 90,1 рубля в 2024 году, 91,1 рубля в 2025-м и 92,3 рубля в 2026-м. Из материалов ведомства следует, что пика укрепления российская валюта достигнет в июне 2024 года, когда доллар будет стоить 87,5 рубля.