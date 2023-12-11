В Британии появится особое подразделение по надзору за санкциями против России

Власти Британии решили учредить подразделение по надзору за соблюдением санкций к России
Правительство Великобритании решило учредить службу имплементации торговых санкций (Office of Trade Sanctions Implementation, OTSI), которая будет следить за соблюдением частными компаниями санкций против России, сообщило британское министерство по делам бизнеса и торговли.
OTSI сможет назначать штрафы компаниям и направлять управлению по налогам и таможенным пошлинам уголовные дела. В частности, надзор будет осуществляться для предотвращения экспорта через третьи страны. Новое ведомство должно начать работать в 2024 году, передает ТАСС.
В конце ноября сообщалось, что с февраля 2022 года британским управлением по налогам и таможенным пошлинам за нарушение санкций против России оштрафованы пять компаний. Financial Times заявила, что в нарушении санкций против России признались 127 компаний в Британии.