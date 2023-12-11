В Британии появится особое подразделение по надзору за санкциями против России

Правительство Великобритании решило учредить службу имплементации торговых санкций (Office of Trade Sanctions Implementation, OTSI), которая будет следить за соблюдением частными компаниями санкций против России, сообщило британское министерство по делам бизнеса и торговли.

OTSI сможет назначать штрафы компаниям и направлять управлению по налогам и таможенным пошлинам уголовные дела. В частности, надзор будет осуществляться для предотвращения экспорта через третьи страны. Новое ведомство должно начать работать в 2024 году, передает ТАСС.