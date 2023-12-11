За последний месяц оптовые цены на бензин в России резко упали на 14-15 процентов и вернулись на уровень начала 2023 года. Речь идет о котировках Аи-92 и Аи-95, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

С середины ноября оптовая стоимость Аи-92 опустилась на 15 процентов, до 41,6 тысячи рублей за тонну. В свою очередь, Аи-95 за этот период времени подешевел на 14 процентов, до 46,3 тысячи рублей за тонну.

Аналитики связывают подобную динамику с рядом факторов. Среди основных причин они назвали сезонное сокращение спроса, высокие объемы производства и последствия временного запрета на вывоз автомобильных бензинов из страны. Эксперты прогнозируют, что оптовые цены на эти виды топлива на российском рынке стабилизировались до весны 2024 года.

Временный запрет на вывоз автомобильных бензинов из России вступил в силу 21 сентября на фоне резкого роста биржевых цен и рисков дефицита топлива. Однако спустя почти два месяца — 17 ноября — власти отменили эту меру, объяснив свое решение стабилизацией ситуации на внутреннем рынке.