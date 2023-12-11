Оценено влияние заседания ЦБ по ставке на рубль
15 декабря пройдет заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке. Решение повлияет на курс валют. Аналитики в беседе с «Коммерсантом» поделились своими прогнозами по данному вопросу.
Так, в Экспобанке полагают, что до конца недели торговый диапазон по курсу будет в интервале 90,5-92,5 руб./$. Там же считают, что регулятор повысит ключевую ставку. По мнению руководителя инвестиционной стратегии и аналитики Экспобанка Полины Хвойницкой, эти ожидания оказывают поддержку российской валюте.
В ПСБ спрогнозировали диапазон в 85-90 руб. за доллар. По мнению начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка Евгения Локтюхова, по мере приближения заседания ЦБ ожидается развитие тенденции к укреплению рубля.
В компании «БКС Мир инвестиций» назвали другой диапазон – 90,5-93,5 руб. за доллар. По словам аналитика Дениса Буйволова, в связи с насыщенностью событиями на рубль могут одновременно действовать противоположно направленные факторы.
Российская валюта на минувшей неделе продолжила демонстрировать снижение к доллару. 7 декабря курс достиг 93,5 руб. за доллар, а на закрытии пятницы, 9 декабря, курс составил 91,9 руб. за доллар. В первой половине дня 11 декабря доллар продолжил торговаться около отметки в 91,9 руб.