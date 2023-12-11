КНР примет меры в ответ на санкции США против компаний Китая

Власти КНР примут ответные меры в связи с очередными санкциями США против китайских компаний из-за якобы существующей проблемы нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

"Американская сторона в очередной раз сфабриковала и распространила ложную информацию, используя так называемый вопрос прав человека в Синьцзяне как предлог для введения незаконных санкций против китайских предприятий и отдельных лиц, - сообщила она на брифинге. - Китай примет решительные ответные меры для защиты законных прав и интересов своих граждан и предприятий".

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Официальный представитель добавила, что США "должны прекратить клеветать на Китай", отменить односторонние санкции, перестать продвигать законопроекты, касающиеся "предотвращения принудительного труда уйгуров". Она подчеркнула, что тем самым Вашингтон серьезно ущемляет интересы КНР, вмешивается в ее внутренние дела и нарушает дипломатические нормы.

"Китай категорически это осуждает, мы выступаем решительно против", - подчеркнула Мао Нин.

По ее словам, Соединенные Штаты не имеют компетенции "указывать пальцем на ситуацию с правами человека в Синьцзяне".

"А так называемый геноцид и принудительный труд в СУАР - это эпохальная ложь, придуманная для обуздания и подавления Китая. Она уже давно развенчана подлинными фактами", - отметила китайский дипломат.

Мао Нин уточнила, что США стремятся подобным образом сдерживать развитие КНР и "в полной мере проявили свои злобные намерения". Она посоветовала американским властям заняться решением внутренних проблем их страны - расовой дискриминации, насилия и наркоторговли.

Ранее Министерство внутренней безопасности США сообщило, что администрация Соединенных Штатов ввела запрет на импорт продукции еще трех компаний из Китая под предлогом защиты прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В черный список попала государственная компания - производитель сахара COFCO Sugar Holdings Co., поставщик электроники Sichuan Jingweida Technology Group и изготовитель медных изделий Anhui Xinya New Materials Co. Их товары запрещается ввозить в Соединенные Штаты с 11 декабря 2023 года.

Трения из-за Синьцзяна

23 декабря 2021 года президент США Джо Байден подписал закон, который предусматривает введение ограничений на импорт товаров из СУАР, а также санкции в отношении физических лиц и организаций, несущих, по утверждению американской стороны, ответственность за использование "принудительного труда" в этом регионе Китая. 21 июня 2022 года госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Служба таможенного и пограничного контроля Соединенных Штатов приступила к применению этих мер.