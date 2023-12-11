В Чечне пожаловались на нехватку денег в бюджете
Бюджет Чечни, который почти наполовину состоит из федеральных дотаций, по-прежнему остается дефицитным, пожаловался председатель правительства региона Муслим Хучиев. Его цитирует ТАСС.
Несмотря на ежегодные безвозмездные многомиллиардные выплаты из бюджета России, Чечне не хватает денежных средств на развитие социальных объектов и выплаты зарплат бюджетникам. Чиновник связал это с тем, что экономическая база республики была полностью разрушена из-за военных действий. Дефицит также сохраняется из-за демографического роста в регионе — появляются новые потребители государственных услуг, подо что нужно строить новые социальные объекты, отметил он.
В то же время Хучиев подчеркнул, что с 2014 года уровень дотаций в Чеченской Республике снизился с 64 до 40 процентов. Сейчас Чечня получает из федерального бюджета 43 миллиарда рублей в год. В 2024 году объем дотаций составит 34,7 миллиарда рублей.
Кадырова хотят обязать лично отвечать за траты денег из бюджета. Почему Минфин взялся за республики Кавказа?
На фоне огромного объема дотаций Минфин России со следующего года планирует обязать губернаторов восьми регионов страны лично отчитываться о дефиците бюджета. Долгие годы Чечня, Ингушетия и Дагестан были практически полностью дотационными, при этом в регионах за счет этих средств финансировались многомиллиардные проекты. «Каждый глава всегда обещал увеличить объемы поступающих федеральных денег», — говорил ранее политолог Илья Гращенков.
Профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Наталья Зубаревич считает, что власти регионов могут подписать любые документы, но в итоге решения будет принимать не Минфин.
«Скажут дать больше — и никуда Минфин не денется», — заключила она.