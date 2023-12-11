В Болгарии решили отложить повышение тарифов за транзит газа из России

Бывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что коалиционное правительство страны решило отложить введение повышенных тарифов за транзит российского газа ради вступления в Шенген. Об этом сообщает агентство «Фокус».

Такое заявление Борисов сделал во время своего выступления в парламенте страны. По его словам, Болгария как никогда близка к вступлению в Шенген, поэтому власти не хотят упустить этот шанс.

«Мы очень близки к Шенгену <...> Мы не должны упустить этот шанс из-за сборов, поэтому мы отступаем, чтобы идти по европейскому пути», — заявил Борисов.

Ситуацию также прокомментировал другой бывший премьер-министр Болгарии Кирил Петков. По его словам, власти решили отложить введение «карательных акцизов» на российский газ, но намерены ввести их позже.

«Мы работаем вместе с Европейской комиссией, и когда нам предоставят всеобъемлющий механизм, мы его применим», — добавил он.