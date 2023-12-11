В Болгарии решили отложить повышение тарифов за транзит газа из России
Бывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что коалиционное правительство страны решило отложить введение повышенных тарифов за транзит российского газа ради вступления в Шенген. Об этом сообщает агентство «Фокус».
Такое заявление Борисов сделал во время своего выступления в парламенте страны. По его словам, Болгария как никогда близка к вступлению в Шенген, поэтому власти не хотят упустить этот шанс.
«Мы очень близки к Шенгену <...> Мы не должны упустить этот шанс из-за сборов, поэтому мы отступаем, чтобы идти по европейскому пути», — заявил Борисов.
Ситуацию также прокомментировал другой бывший премьер-министр Болгарии Кирил Петков. По его словам, власти решили отложить введение «карательных акцизов» на российский газ, но намерены ввести их позже.
«Мы работаем вместе с Европейской комиссией, и когда нам предоставят всеобъемлющий механизм, мы его применим», — добавил он.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна поставит в Болгарию около 1 миллиарда куб. м. газа.