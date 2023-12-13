Реклама российского вина будет частично разрешена

"Малые винодельческие хозяйства смогут увеличить узнаваемость региональных вин российского производства. Появиться возможность установить указатели винных маршрутов. На комитете высказывались предложения расширить географию для такой рекламы, но мы настаиваем, что целесообразна она будет только в регионах с винодельческой культурой.



Виноградарство и виноделие исторически являются традиционными отраслями для многих южных субъектов РФ и играют в их экономике важную роль. В Краснодарском крае, который я представляю, 233 производителя занимаются виноградарством, 93 - виноделием, в том числе 42 крестьянско-фермерских хозяйства. Это небольшие, часто семейные предприятия, с ручным сбором и обработкой винограда. Тяжелое сельскохозяйственное производство, с длинным производственным циклом и инвестициями. Данный законопроект направлен на поддержку как раз таких производителей - малых винодельческих хозяйств.



Сделать это возможно только повышением информированности потребителей о качественной отечественной винодельческой продукции и формирования культуры потребления вина. По понятным причинам потребители ориентируются на известные раскрученные импортные бренды. И не знают об отечественных производителях. И не узнают, если информации не будет. Мы должны информировать граждан о нашей качественной продукции, популяризировать свое".