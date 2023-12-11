В МВФ подтвердили встречу главы фонда с Зеленским
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева действительно проведет встречу с Владимиром Зеленским 11 декабря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВФ.
«Мы можем подтвердить встречу Зеленского и директора-распорядителя», — сказали там.
Также представитель МВФ указала, что встреча состоится 11 декабря. Другие подробности она не предоставила.
Напомним, что 11 декабря исполнительный совет МВФ планирует провести оценку пересмотра программы расширенного финансирования Украины и принять решение о предоставлении очередного транша в 900 миллионов долларов.
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