В США запретили импорт урана из России
В Соединенных Штатах Палата представителей одобрила закон, который запрещает импорт низкообогащенного урана из России, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на результаты голосования.
В поддержку инициативы о запрете импорта высказалось необходимое большинство законодателей. Ограничение будет действовать до 2040 года. При этом за американским министром энергетики по согласованию с Госдепом остается право отменить запрет на импорт, если станут недоступны другие источники поставок урана или поставка российского топлива будет отвечать национальным интересам США.
В октябре текущего Вашингтон нарастили закупки урана из России втрое — до 43,25 тонн. США импортировали его на 62,8 млн долларов. Россия стала вторым главным поставщиком урана для Америки после Британии.