Россияне задолжали за электричество сотни миллиардов рублей

По результатам трех кварталов 2023 года суммарная задолженность российских граждан за электроэнергию составила 320,5 миллиарда рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Минэнерго в Правительство РФ.

Указанная сумма предполагает долг не только отдельных россиян, но и муниципальных учреждений, таких как школы и детсады. Подчеркивается, что из нее 216,3 миллиарда рублей приходится на просроченные платежи, оставшиеся средства — не погашенная своевременно задолженность, по которой срок действия оплаты еще не прошел.

Самая крупная сумма долга приходится на потребителей сферы ЖКХ (140,7 миллиарда рублей). Экономисты отмечают, что рост задолженности потребителей за электроэнергию является частью общей тенденции нарастания дебиторского долга в экономике. Они подчеркивают, что этому способствует отставание увеличения доходов населения и прибыли юрлиц от индексации тарифов на электроэнергию. Специалисты выступают за разработку эффективных методов для погашения долгов, в частности, за создание некой карты возможных альтернатив для потребителя.