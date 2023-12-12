В ЕС допустили экстренное финансирование Украины

Европейский союз (ЕС) допустил экстренное финансирование Украины вне общего бюджета блока. Об этом пишет Financial Times.

В ЕС допустили экстренное финансирование Украины
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Уточняется, что евродипломаты обсуждают технические предложения по привлечению экстренного финансирования для Украины за пределами общего бюджета объединения, в то время как Венгрия поклялась, что не поддастся давлению и не снимет вето на пакет поддержки для Киева. Неспособность ЕС согласовать предложенный пакет серьезно повлияет на финансовую стабильность Украины, предупреждают украинские и европейские чиновники.

Поскольку времени до начала саммита Евросоюза остается все меньше, дипломаты также начали частные переговоры о целесообразности и технических деталях потенциального пакета помощи с остальными 26 членами, сообщили изданию люди, осведомленные об этих обсуждениях. Это обеспечит Киеву чрезвычайное финансирование как минимум на год.

Отмечается, что переговоры с участием чиновников из Еврокомиссии и крупных стран-членов, которые возьмут на себя большую часть расходов, ведутся конфиденциально, чтобы не подорвать главную цель — преодолеть вето Будапешта. Внебюджетное финансирование займет больше времени и будет стоить больше в виде процентов и других расходов, говорится в статье.

«Никто не хочет этого делать, если нам не придется... Но было бы безрассудно не иметь плана Б», — сказал собеседник издания.

Ранее Евросоюз оставил заблокированным новый транш Украине. Речь идет уже о восьмом транше финансирования Киева из Европейского фонда мира.