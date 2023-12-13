Совфед одобрил закон об интеграции цифрового рубля в налоговую систему

Совет Федерации одобрил на заседании закон, предусматривающий интеграцию цифрового рубля в систему налогового регулирования и налогового контроля.

Авторами документа выступили сенатор Николай Журавлев, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева. Закон предусматривает взыскание цифровых рублей при условии недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах налогоплательщиков, налогообложение операций с цифровым рублем, а также право налоговых органов приостанавливать операции по счетам цифрового рубля.

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Налоговый кодекс РФ дополняется понятием "счет цифрового рубля", которое позволяет определить основание возникновения правоотношений, связанных с возможностью операций с цифровыми рублями. Также предусматривается возможность обратить взыскание на цифровые рубли при условии недостаточности или отсутствии денежных средств (драгоценных металлов) на счетах налогоплательщика либо его электронных денежных средств.

Права налоговых органов

Законом предусмотрены изменения, устанавливающие право налоговых органов приостанавливать операции по счетам цифрового рубля, открытым на платформе цифрового рубля, а также требовать от оператора платформы цифрового рубля документы, подтверждающие факт списания со счета цифрового рубля налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента сумм налогов, сборов, пеней и штрафов, и перечисления этих сумм в бюджетную систему РФ.

Одновременно закон устанавливает обязанности оператора платформы цифрового рубля в связи с осуществлением налогового контроля, а также ответственность оператора платформы цифрового рубля за несоблюдение таких обязанностей.

Взимание налогов с цифровых рублей

В связи с тем, что счет цифрового рубля является отдельным видом банковского счета, документ устанавливает порядок налогообложения операций с ним, аналогичный порядку совершения операций с банковским счетом. Так, от НДС освобождаются операции, связанные с открытием и ведением счета цифрового рубля, осуществлением переводов (перечислений) денежных средств с использованием платформы цифрового рубля.

Для определения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) закон устанавливает дату фактического получения дохода при зачислении цифровых рублей на счет цифрового рубля налогоплательщика. Для определения налога на прибыль организаций в случаях, когда доходные или расходные операции организаций осуществляются с использованием счета цифрового рубля, закон предусматривает порядок признания дохода при методе начисления, порядок признания расходов при методе начисления, а также при кассовом методе.

При этом закон также предполагает, что цифровой рубль можно будет использовать для учета налоговых обязательств для специальных налоговых режимов - единого сельскохозяйственного налога, упрощенной системы налогообложения, налога на профессиональный доход и общей налоговой системы.