Минфин РФ заявил об очередном снижении объема Фонда национального благосостояния

По итогам ноября этого года объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) сократился на 108 млрд рублей, сообщил Минфин РФ на своем сайте. Показатель достиг 13,432 трлн рублей или 9% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны, прогнозируемого на 2023 год.

Минфин заявил об очередном снижении объема Фонда национального благосостояния
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По данным на 1 декабря 2023 года, размер ФНБ составил $151,129 млрд. На 1 ноября он достигал 13 трлн 541,2 млрд рублей (эквивалент $145,224 млрд) или 9% ВВП.

По данным министерства, объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) на 1 декабря составил эквивалент 6,747 трлн рублей, или $75,902 млрд. Это эквивалент 4,5% ВВП, прогнозируемого на этот год.

В ноябре объем евро в структуре ФНБ упал с 3,667 до 3,269 миллиарда. Кроме того, к 1 декабря на счетах было размещено 279,774 млрд китайских юаней, а также 508,265 тонны золота и 1,188 миллиарда рублей.

Это второе сокращение объема ФНБ за последнее время - в октябре показатель снизился на 107 млрд рублей.

Для сбалансированности федерального бюджета в 2024 году будут использованы средства Фонда национального благосостояния в размере 1,3 трлн рублей. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".

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