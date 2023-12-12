В России изменят способ расчета средней цены нефти

Госдума приняла в третьем чтении закон о включении в среднюю цену Urals на мировых рынках, которую рассчитывает Федеральная антимонопольная служба (ФАС), стоимости транспортировки российской нефти. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Поправки об изменении способа расчета средней цены Urals на прошлой неделе внесло на рассмотрение депутатов правительство страны. Согласно принятым изменениям, если соответствующих данных не поступало, цена за транспортировку будет фиксироваться из расчета в два доллара за баррель.

В настоящее время ФАС проводит мониторинг цен на нефть марки Urals на средиземноморском и роттердамском рынках, а также на нефть марки North Sea Dated на рынке Северного моря. Среднюю цену Urals вычисляют для определения вывозной таможенной пошлины на нее.

В конце октября ЦБ РФ вслед за Минэкономразвития отказался от прогнозирования цен на нефть марки Urals и стал публиковать данные по марке Brent. Согласно среднесрочному прогнозу регулятора, Brent в 2024 году будет стоит 80 долларов за баррель, а в 2025 году — 75 долларов.

По мнению начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего Urals в конце 2024 года будет стоить около 65 долларов за баррель, а разница с ценой Brent составит около 10 долларов.