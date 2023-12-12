Захарова оценила влияние новых ограничений ЕС на конкурентоспособность экономики РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новый регламент ЕС, затрагивающий поставки газа из РФ и Белоруссии, не сможет нанести ущерб российской экономике и ударит бумерангом по его инициаторам. С таким заявлением она выступила на очередном брифинге.

"Это еще одна попытка создать псевдоюридическую схему с целью нанести ущерб конкурентоспособности экономики нашей страны. Добиться этого им не удастся", — подчеркнула она.

Новый документ ЕС позволит странам-членам объединения вводить ограничения в отношении поставок природного газа из РФ и Белоруссии на национальном уровне.

До этого Захарова заявила, что Дания отказала России в правовой помощи по "Северным потокам".

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках "Северного потока" и "Северного потока — 2". Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

Американский журналист Сеймур Херш днем 26 сентября опубликовал новую статью на платформе Substack. Репортер рассказал, что граждане США, причастные к подрыву газопроводов "Северный поток", уничтожили все документы об операции. Также он уточнил, что вся значимая информация о подрыве не вносилась в компьютеры.