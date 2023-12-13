В проекте государственного бюджета Германии на 2024 год образовалась дыра в 17 миллиардов евро. В итоге правительству канцлера Германии Олафа Шольца придется выбирать меньшее из трех зол — объявить чрезвычайное положение, чтобы увеличить госдолг сверх конституционных ограничений, повысить налоги или урезать расходы, рассказали «Известия».

Конституционный суд Германии ранее заблокировал попытку правительства Шольца перераспределить 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год.

Из-за бухгалтерской уловки, которую суд признал незаконной, в бюджете образовалась дыра. Суд постановил, что министры нарушили закон, переведя 60 миллиардов евро неиспользованных заемных средств из пандемического бюджета в спецфонд.

Теперь власти Германии не смогут потратить дополнительные средства для сдерживания цен на энергоносители.

Правительству придется изымать деньги из других источников на финансирование уже согласованных проектов. Осложняется ситуация тем, что правящая коалиция не успела согласовать бюджет на 2024 год в установленные сроки.

На съезде Социально-демократической партии Германии (СДПГ) члены правительства одобрили первый из трех вариантов решения проблемы — идею отключить «долговой тормоз» на 2024 год. «Долговой тормоз» Германии запрещает превышать долги бюджета более чем на 0,35 процента ВВП. При этом опросы показали, что граждане Германии предпочли бы сокращение расходов: 54 процента немецких респондентов хотели бы сэкономить на военной помощи Украине.

Эксперт Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Виктор Васильев рассказал «Известиям», что на съезде партии Шольца в проблемах винили Россию и 16-летнее правление Ангелы Меркель.