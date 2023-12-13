До конца недели ожидаются первые поставки куриных яиц из Азербайджана, а в ближайшее время — из Турции. Уже в ближайший месяц прогнозируется стабилизация ценовой динамики, сообщают 13 декабря в пресс-службе Минсельхоза.

В начале декабря ФАС призвала торговые сети временно заморозить наценку на куриные яйца на уровне 5%. При этом с 28 ноября по 4 декабря данный продукт подорожал на 4,23%, а в некоторых регионах рост достиг 11%. Кроме того, стало известно, что в регионах пройдут проверки в связи с ростом цен на куриные яйца.

В Минсельхозе, в свою очередь, заявили, что по итогам 10 месяцев года производство яиц выросло на 2,3 процента до 31,74 миллиарда штук. В ведомстве прогнозируют сохранение положительной динамики по итогам года.