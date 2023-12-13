Китай пригрозил США контрмерами в ответ на санкции из-за России

Китайские власти примут ответные меры в связи с очередными санкциями из-за России, которые США применили в отношении частных лиц и компаний КНР. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин .

"Американская сторона должна немедленно исправить свои ошибочные меры, прекратить сдерживать и подавлять китайские предприятия, - подчеркнула она на брифинге. - Китай тоже предпримет необходимые шаги, мы будем решительно защищать законные права и интересы китайских компаний".

Ранее США внесли в санкционный список 23 физических лица, включая граждан России, Китая, Пакистана, Республики Корея и Турции, а также примерно 240 юридических лиц, в том числе из КНР. По версии американского министерства финансов, рестрикции нацелены против структур, которые оказывают поддержку российскому оборонно-промышленному комплексу, содействуют Москве в обходе санкций, помогают наращивать будущие поставки энергоносителей и экспортные мощности.