Эксперт перечислил последствия девальвации песо в Аргентине

Девальвация песо в Аргентине, вероятно, приведет официальный и «серый» курс песо в соответствие. Об этом заявил главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах, передает «Прайм».

О том, что власти страны девальвируют песо более чем на 50%, стало известно днем ранее. Отмечалось, что такой шаг направлен на борьбу с экономическим кризисом. В настоящее время за один доллар получают 366 песо.

Табах подчеркнул, что Аргентина старается сейчас привести в соответствие курсы. По его словам, аналогичным образом поступил бывший президент Аргентины Маурисио Макри в 2015 году. Он назвал такой шаг «старинным аргентинским обычаем у правых президентов».

Специалист отметил, что от девальвации выгоду получат экспортеры. При этом, по его словам, проиграть должны импортеры льготированной товаров, под которые продавали американскую валюту с дисконтом.