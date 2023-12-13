Глава Союза производителей яиц: Турция получила квоту на экспорт яиц в Россию

Турция готова обеспечить Россию яйцами в полном объеме. Об этом заявил глава турецкого Союза производителей яйц Ибрагим Афйон, передает РИА Новости. По его словам, 21 турецкая компания уже получила разрешение Россельхознадзора на поставки, три из них уже начали экспорт продукции в Россию. "Готовы обеспечить потребности России в полном объеме", — подчеркнул Афйон, не назвав при этом конкретные планируемые объемы. Ранее Россельхознадзор разрешил поставки столовых яиц еще с 17 предприятий Турции. До этого появилась информация что поставки яиц в Россию могут наладить из Азербайджана. По мнению зампреда комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Митина в случае стимуляции производителей и выполнения мер предложенных кабмином. Рост цен на яйца в последние месяцы вызывает беспокойство российских потребителей. По данным Росстата, в октябре 2023 года в рознице они подорожали на 23,9% к октябрю 2022-го. В связи с этим ФАС предложила торговым сетям ограничить наценку на яйца до марта 2024 года на уровне не более 5%.