Экономист оценил новые меры властей по стабилизации цен на яйца

Допустим, если где-то наметился дефицит, то с помощью таких мероприятий можно решить социальную проблему, связанную с насыщением, и снять дефицит. Ведь яйца - это продукт демократичный, который потребляют и люди с небольшим бюджетом, они входят в рецептуру многих блюд, где их ничем не заменить. И это дает дополнительные возможности для повышения цен, развязывает руки крупным компаниям. Конечно, это похвально, что государство обратило внимание на данную ситуацию, что оно предпринимает усилия для того, чтобы дефицита яиц не было, однако на цены такие меры влияния не оказывают.

Михаил Беляев Кандидат экономических наук