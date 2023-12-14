Австрия блокировала 12-й пакет санкций ЕС против России

Австрия заблокировала 12-й пакет санкций Евросоюза против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Согласно имеющейся информации, Австрия требует от Украины убрать банковскую группу Raiffeisen Bank International из перечня «поддерживающих Россию» компаний. Как сообщает источник, это подтверждает отказ Австрии выводить из России часть бизнеса Raiffeisen. При этом ранее Украина настаивала на том, что банковская группа должна перестать функционировать на территории России.