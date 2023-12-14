Инфляция в Аргентине в годовом выражении превысила 140%
В ноябре инфляция в Аргентине зафиксирована на уровне 12,8%, сообщает РИА Новости со ссылкой на национальный институт статистики.
За 11 месяцев этот показатель превысил 148%. В годовом выражении рост в ноябре достиг 160,9%.
Отмечается, что показатели за прошедший месяц не отражают новые жесткие меры, принятые кабмином Аргентины для борьбы с кризисом. Они отразятся по итогам декабря 2023 года и последующие месяцы.
Ранее глава Минэкономики Луис Капуто заявил, что власти вдвое ослабят курс национальной валюты – до 800 песо, снизят субсидии на транспорт и энергию, перестанут финансировать инфраструктурные работы, сократят госаппарат. Данные меры нужны для того, чтобы избежать катастрофы, гиперинфляции.
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