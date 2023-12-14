Эксперт Салихов нашел причины роста цен на золото

Для подорожания золота сегодня есть несколько причин, рассказал "РГ" Директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов. Он подчеркнул, что мировые цены на этот металл начали расти в октябре и к концу года превысили 2 тысячи долларов за унцию.

Эксперт отметил, что вложения в золото - хорошая страховка в условиях высокой инфляции. Поэтому при росте инфляции относительная привлекательность золота растёт, и это приводит к росту цен. Другой фактор, говорит он, геополитический. Так, операция Израиля против ХАМАС способствовала росту цен в последние месяцы.

С точки зрения российской экономики эти изменения не имеют большого значения, считает Салихов.

Эксперт напомнил, что Банк России увеличивал вложения в золото в последние годы. Основная причина - диверсификация и то, что вложения в доллары и евро считались относительно рискованными. В начале 2014 года золото составляло около восьми процентов международных резервов, сейчас - 25. В 2022 году резервы в недружественных валютах были заблокированы. Поэтому в настоящее время Банк России имеет возможность вложить иностранные резервы в юани и золото (в существенных объёмах). Поэтому вложения в золото увеличивались из-за того, что нет других альтернатив.

Однако, по его словам, используются вложения - в юанях из-за того, что золото сложнее быстро продавать или покупать в больших объёмах.