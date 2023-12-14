Экономист рассказал об эффекте от рекордных запасов золота России

Золотые резервы России, впервые достигшие рекордных 151,9 миллиарда долларов, на укреплении рубля отражаются очень косвенно. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте РФ Александр Абрамов.

«В случае, если Россия экспортирует золото, а его еще можно продавать в странах Азии, то это ведет к поступлению валютной выручки в страну, и это укрепляет рубль. То есть влияние осуществляется через продажу золота в другие страны», — объяснил он.

По словам Абрамова, золотые резервы дают ощущение наличия стабильных золотовалютных запасов, которые можно использовать в той или иной ситуации.

«Это дает возможность золотодобывающим компаниям продавать золото государству, получая валютную выручку. Но я не принадлежу к числу сторонников того, что золото — это хороший актив для сохранения стоимости, потому что золото очень волатильно, и сейчас оно находится на очень высоких уровнях цен. Я боюсь, что по мере того, как будет восстанавливаться экономический рост в мире, золото будет падать в цене. Но в действующих условиях это одна из альтернатив сохранения средств для России», — заключил экономист.

Золотые резервы России впервые превысили 150 миллиардов долларов и достигли рекордных 151,9 миллиарда долларов. Это произошло благодаря росту мировых цен на металл, при этом в физическом выражении запас стал меньше на 16 тонн.

Золотые резервы России впервые превысили 150 миллиардов долларов

При этом бывший министр труда Сергей Калашников ранее отмечал, что рекордный золотой запас России не дает особенных преимуществ для развития страны и не делает ее привлекательной для иностранных инвестиций.

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