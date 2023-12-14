Глава Правительства РФ подарит гитару девятилетней Ирине из Перми

Были и другие дети-счастливчики. 6-летний Макар из Костромской области попросил себе детскую железнодорожную станцию. «Макар, а как же поезд?» - удивился Михаил Мишустин , но пожелание тоже обещал выполнить.

Когда премьер прочитал желание 8-летней Снежаны из Астрахани про посещение кондитерской фабрики, то вспомнил, как несколько нет назад побывал на такой фабрике с другим ребёнком – неким мальчиком Мишей: «Там очень интересно. Попробую это организовать и для тебя».