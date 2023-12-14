Россиян предупредили о подорожании популярного лакомства

Производители шоколада предупредили о росте цен на популярное лакомство в России. Об этом со ссылкой на участников рынка сообщает РБК.

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Российское подразделение крупнейшего мирового производителя, швейцарской Barry Callebaut, уведомило партнеров о повышении отпускных цен в среднем на 20 процентов. Стоимость кондитерских изделий вырастет из-за рекордного увеличения цен на какао-бобы на фоне дефицита, подорожания сырья и упаковки, возросших транспортных расходов и ослабления рубля.

Для производства шоколада в России используется импортное сырье, пояснил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Какао-бобы поставляют из Африки и Южной Америки. С начала 2023 года курс национальной валюты снизился на 29 процентов, сырье подорожало среднем на 30-50, а транспортная упаковка и тара — на 50 процентов, добавил управляющий подмосковной кондитерской фабрикой «Господарь» (специализируется на производстве тортов) Сергей Сурмач.

По словам президента кондитерской фабрики «Победа» Виталия Муравьева, стоимость какао на бирже выросла на фоне мирового дефицита: последние три года урожай бобов был маленьким из-за неблагоприятной погоды в Западной Африке. В июне их стоимость поднялась до рекордного уровня за 46 лет: сентябрьские фьючерсы на поставку оценили в 3269 долларов за тонну какао. С января по июнь они подорожали на 32 процента. К концу ноября фьючерсы увеличились в цене до 4522 долларов за тонну.

Производители в России считают, что рост стоимости сырья и другие издержки можно покрыть, лишь увеличив цены на 60-70 процентов в зависимости от сорта шоколада. На какао приходится не менее половины себестоимости шоколада, поэтому подорожание основного сырья с учетом других факторов может привести к росту цен на готовую продукцию, пояснил Востриков.

В октябре ряд производителей в России предупредил торговые сети о предстоящем повышении цен на шоколад. По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева, сети вместе с поставщиками обсуждают обоснованность каждого конкретного решения и работают над тем, чтобы избежать резкого одновременного роста цен.