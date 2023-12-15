Липецкий облсовет одобрил рост бюджета на будущий год

Депутаты Липецкого областного Совета на минувшей сессии рассмотрели поправки в главный финансовый документ региона на будущий год и предстоящую трехлетку в целом. Ключевые параметры казны были увеличены по сравнению с первыми чтениями бюджета. Так, доходная часть утверждена в сумме 103,6 миллиарда рублей, расходная - 119 млрд рублей, дефицит - 15,8 миллиарда рублей.

Комментируя поправки в главный финдокумент, председатель регионального парламента Владимир Сериков подчеркнул важность социальной направленности бюджета и отметил несколько важных статей расходной части. В частности, он отметил, что в предстоящие три года будет капитально отремонтировано 50 школ в Липецкой области.

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- На эти цели выделяется шесть миллиардов рублей, - отметил спикер облсовета. - Свыше десяти миллиардов рублей предусмотрено на социальную поддержку жителей области: это беспрецедентная цифра. За пять лет объем средств на эти цели вырос в 2,5 раза. Еще одно направление, которое пользуется популярностью у липчан, это социальные контракты. На их финансирование выделяется 2,8 миллиарда рублей.

Модернизация системы здравоохранения, строительство и реконструкция социальной инфраструктуры, совершенствование всей бюджетной сферы в целом в регионе останутся приоритетами, подверженными финансово как в будущем году, так и в последующих.

О заработной плате сотрудников бюджетных учреждений спикер законодательного собрания Липецкой области сказал отдельно.

- Заработная плата работникам областных государственных учреждений будет проиндексирована на 8 процентов, - отметил Владимир Сериков. - Индексация пройдет в два этапа. Доходы вырастут у порядка 40 тысяч жителей региона - работников учреждений образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и туризма. Всего в следующем году на повышение заработной платы предусмотрено 2,6 миллиарда рублей.