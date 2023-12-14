Украина получила $900 млн от МВФ

"Украина получила на свои счета от МВФ около $900 млн. Эти средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета", - написал глава правительства в своем аккаунте в соцсети Х.

Совет исполнительных директоров МВФ одобрил выделение Киеву очередного транша 12 декабря. Согласно оценкам фонда, реализация экономической политики Киева "в целом идет по плану". В фонде отметили, что все критерии эффективности по состоянию на конец июня и ориентировочные цели на конец сентября были выполнены, "большинство структурных контрольных показателей на конец октября также были достигнуты, а остальные выполнены с некоторой задержкой".