В Ростовской области утвердили проект регионального бюджета на 2024 год
В законодательном собрании Ростовской области утвердили проект регионального бюджета на следующий год.
Об этом сообщает rostovgazeta.ru.
«Позитивная составляющая нашего бюджета на 2024 год позволяет с оптимизмом смотреть в наступающую бюджетную трёхлетку», — заявил председатель областного парламента Александр Ищенко.
По его словам, ко второму чтению только от депутатов заксобрания было включено 63 поправки на сумму более 5,5 млрд рублей.
«Здесь и строительство новых школ, детских садов, капитальный ремонт социальных объектов, поликлиник, благоустройство территорий и создание общественных пространств», — уточнил Ищенко.
В 2024 году расходы на социальную сферу составят 64% от общего объёма бюджета.
Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе в 2023 году доходы бюджета увеличились на 27,8 млрд рублей.