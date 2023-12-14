Эксперт дал прогноз по инфляции в России по итогам 2024 года

По итогам предстоящего года инфляция в РФ может замедлиться до 5-6%. Об этом заявил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов, передает агентство «Прайм».

Сегодня президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что инфляция в стране к концу года может ускориться до 7,5%–8%. Глава государства указал на принятие правительством необходимых мер для решения вопроса.

Абрамов назвал уровень в 5-6% вероятным значением по итогам 2024 года. Для достижения таких уровней властям необходимо справиться с проблемой избыточных расходов из бюджета, подчеркнул эксперт.

«По прогнозам и по закону о бюджете здесь, мне кажется, более-менее оптимистичная картина», — отметил он.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, инфляция в РФ на 2023 год составит 7,5%, ЦБ РФ — 7-7,5%. Ведомство прогнозирует инфляцию в 2024 году в 4,5%, а регулятор — в 4-4,5%.