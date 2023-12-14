Путин высказался о продлении льготной семейной ипотеки

Путин: правительство РФ думает о продлении льготной семейной ипотеки
Президент России Владимир Путин рассказал, что сейчас правительство России думает о продлении льготной семейной ипотеки. Об этом он заявил в ходе «Итогов года», трансляцию мероприятия ведет «Рамблер».
При этом глава государства подчеркнул, что решение о продлении меры поддержки должно исходить из реальных возможностей бюджета.
«Правительство сейчас думает на тему о том, чтобы ее продлить. Правительство конечно должно исходить из реальных возможностей федерального бюджета, но я думаю, что лучше работать в направлении продления семейной ипотеки», — сказал президент.
Путин добавил, что обязательно поручит кабмину подготовить и внести предложения по этому вопросу.
Напомним, что семейная ипотека позволяет получить кредит на жилье по ставке до 6% при первоначальном взносе в 20% от суммы. В конце прошлого года правительство России сообщило о продлении программы до 1 июля 2024 года. Расходы федерального бюджета на льготную и семейную ипотеку в 2024 году превысят 453 млрд рублей.