Путин высказался о продлении льготной семейной ипотеки

Президент России Владимир Путин рассказал, что сейчас правительство России думает о продлении льготной семейной ипотеки. Об этом он заявил в ходе «Итогов года», трансляцию мероприятия ведет «Рамблер».

При этом глава государства подчеркнул, что решение о продлении меры поддержки должно исходить из реальных возможностей бюджета.

«Правительство сейчас думает на тему о том, чтобы ее продлить. Правительство конечно должно исходить из реальных возможностей федерального бюджета, но я думаю, что лучше работать в направлении продления семейной ипотеки», — сказал президент.

Путин добавил, что обязательно поручит кабмину подготовить и внести предложения по этому вопросу.