Reuters: Австрия заблокировала 12-й пакет антироссийских санкций ЕС

Представитель Австрии блокировал принятие 12-го пакета антироссийских санкций в ходе обсуждения рестрикций на саммите Евросоюза в Брюсселе. Об этом сообщает Reuters.

Австрия, по его словам, будет накладывать вето на принятие пакета до тех пор, пока власти Украины не снимут санкции с австрийской финансовой группы Raiffeisen Bank International.

Агентство подчеркивает, что подобное развитие событий подтверждает отказ Вены выводить из России российскую часть бизнеса банковской группы, чего ранее добивался Киев.