Япония запретила импорт российских алмазов

Япония ввела запрет на импорт российских алмазов с 1 января 2024 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство экономики страны.

Как уточнили в ведомстве, ограничительные меры приняты в отношении непромышленных алмазов. Они коснуться несортированных алмазов, алмазов непромышленного назначения, а также необработанных, распиленных или сколотых.

Кроме того, Минэкономики ввело новый пакет санкций против 57 компаний из России, 27 — из Белоруссии. Эти меры вступят в силу 22 декабря.