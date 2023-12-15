Аграрии Алтайского края в сложных погодных условиях собрали достойный урожай

Алтайский край сегодня входит в число ведущих аграрных регионов России и играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны. Сельскохозяйственная специфика региона ярко представлена на международной выставке-форуме "Россия" в Москве. Павильон Алтайского края встречает гостей огромной буквой "А", украшенной травами предгорных лугов, мешками зерна (его тут же можно смолоть в муку на ручных жерновах), разнообразием круп, названия которых посетители могут узнать в ходе викторины.

В последние годы регион бил рекорды по сбору зерновых и зернобобовых культур, стабильно наращивая объемы сельхозпроизводства. И даже в нынешнем году, который оказался очень непростым по погодным условиям, алтайские аграрии сумели добиться хороших результатов, демонстрируя настоящий трудовой героизм в борьбе за урожай. В начале полевого сезона в крае зафиксировали сильную засуху, а за ней пришли проливные дожди. Таких аномальных погодных условий в регионе не было больше тридцати лет. Но, несмотря на капризы природы, сельхозпроизводители получили хороший урожай.

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Уборочная без потерь

По предварительным подсчетам министерства сельского хозяйства Алтайского края, в регионе собрали 4,7 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, около 1,5 миллиона тонн масличных и 1,3 миллиона тонн сахарной свеклы. Край обеспечил больше половины всего объема гречихи в стране. Индекс производства продукции животноводства за десять месяцев этого года составил 102,9 процента по отношению к аналогичному периоду прошлого года, а в объемах производства пищевой и перерабатывающей промышленности - более двенадцати процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

- Два предыдущих года наши аграрии собирали рекордные урожаи, но и в нынешних сложных погодных условиях сумели добиться достойных результатов, - отметил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. - Это говорит о том, что сельхозпроизводство у нас вышло на достаточно высокий уровень. Благодаря своевременной государственной поддержке и техническому перевооружению сегодня в хозяйствах края есть все возможности для уборки, сушки и хранения урожая, что позволяет максимально сохранять качество зерна.

Поддержку сельхозпроизводители получают на краевом и на федеральном уровнях, что помогает даже в непростых погодных условиях проводить посевную и уборочную без потерь. До конца года, по решению правительства РФ, им будет направлен дополнительный транш субсидий из федерального бюджета - 580 миллионов рублей, чтобы поддержать реализацию более полумиллиона тонн зерна. С учетом предыдущих траншей "зерновых" субсидий общий объем господдержки по данному направлению в этом году стал рекордным - 1,35 миллиарда рублей.

До восьмидесяти процентов всей произведенной сельскохозяйственной продукции аграрии реализуют за пределы края, отправляя ее во многие регионы России и за рубеж. Экспорт зерна и продуктов переработки АПК за последние пять лет увеличился в три раза в денежном выражении. В этом году в регионе ожидают рекордные объемы экспортных поставок в Китай, Киргизию, Узбекистан, Латвию, Монголию, Белоруссию, Азербайджан, Таджикистан, Афганистан и другие страны.

Алтайский край имеет самую большую площадь пашни среди регионов России - она превышает 6,5 миллиона гектаров. Фото: Минсельхоз Алтайского края

Большие проекты и умные технологии

Алтайские сельхозпроизводители расширяют и модернизируют производство, запускают новые крупные проекты, внедряют современное оборудование, осваивают цифровые технологии. Только в сфере животноводства в крае сейчас реализуют пятнадцать мегапроектов.

Так, в этом году в Целинном районе началось строительство комплекса по производству мяса индейки. Менее чем за три года инвесторы планируют возвести тридцать птичников, инкубаторий, убойный цех и все необходимые инфраструктурные объекты, создав двести рабочих мест. После запуска "Индейка Алтая" будет выпускать до шести тысяч тонн мяса в год. Это совершенно новое для региона направление птицеводства, которое позволит обеспечить диетическими мясными продуктами жителей не только Алтайского края, но и других регионов страны.

Еще один масштабный проект современного животноводческого комплекса на шесть тысяч коров в Тальменском районе реализует компания "ЭкоНива Алтай". Из семи запланированных коровников здесь уже действуют три, где содержат 2,5 тысячи голов КРС, в том числе 1,7 тысячи коров, а также запущен доильный зал типа "карусель", ведется строительство подсобных и бытовых помещений и подготовительные работы для монтажа четвертого коровника. Предприятие освоило производство зерна, технических и кормовых культур на площади 12,1 тысячи гектаров.

Цифровые технологии с каждым днем все активнее входят в привычный крестьянский обиход. Сегодня мобильными сервисами отслеживания сельхозугодий, агродронами, "умными" фермами и роботами-доярами уже никого не удивишь. Алтайский край стал пилотным регионом по внедрению цифровых метеостанций, позволяющих аграриям повышать урожайность сельхозкультур.

Так, в регионе уже действует более пятидесяти "умных" станций, которые не только измеряют температуру воздуха и почвы, но и считают количество осадков, оценивают состояние растений, выявляют вредителей. Фермеры на основе этих данных точно знают, когда сеять, вносить удобрения, обрабатывать поля, а ученые могут прогнозировать будущий урожай.

В ближайшие несколько лет сетью агрометеостанций в регионе планируют охватить все районы.

Люди дела

Конечно, за этими достижениями стоят люди, без которых и пшеница не заколосится, и коровы не дадут молока, и агродрон не вылетит на обработку полей. Крестьянский труд во все времена был одним из сложнейших, и сегодня, в век цифровых технологий, он по-прежнему требует большого профессионализма, самоотдачи, глубокой вовлеченности в работу. Только так в сельском хозяйстве можно достичь тех результатов, которые в последние годы показывают алтайские аграрии. Каждый на своем месте. Как, например, механизатор Сергей Набоков из крестьянского хозяйства "Зайцев" Тюменцевского района, намолотивший в этом сезоне больше 81 тысячи центнеров зерна.

- Комбайн меня не подвел, вот и получился большой намолот, - говорит передовик производства. - А комбайн не подвел, потому что у нас в хозяйстве все правильно организовано. Это и позволило даже в нынешний тяжелый по погоде год получить хорошие результаты. Работали днем и ночью, убрали весь урожай, ничего в зиму на полях не оставили.

Слаженно трудятся и переработчики. Как рассказал начальник производства компании "Сибиряк" Алейского района Андрей Гарколь, зерно в этом году влажное, и приходится его хорошо просушивать и подрабатывать.

- Но, несмотря на все сложности, мы наращиваем производство круп, прежде всего гречки, чечевицы, гороха. Мощности нашего предприятия сегодня полностью загружены. До семидесяти процентов готовой продукции мы поставляем на экспорт в страны Средней Азии и Закавказья. Требования к экспортным поставкам очень серьезные и по показателям качества, и по срокам, да и конкуренция среди перерабатывающих предприятий высокая. Но нам все равно удается держать марку, - делится опытом один из победителей краевого трудового соревнования.

Комментарий

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края:

- Мы признательны нашим аграриям за их труд и гордимся успехами края в развитии сельского хозяйства, которые были бы невозможны без крупных сельхозпроизводителей и фермеров, ученых, инженеров, трактористов-машинистов и многих других сотрудников этой важной отрасли не только для Алтая, но и для всей России. Алтайский край будет и дальше вносить свой вклад в продовольственную безопасность страны и каждый год стараться делать шаг в развитии отрасли. Мы ввели в регионе алтайский сельский стандарт - тот уровень, на который мы должны вывести наши сельские территории, чтобы жизнь в селе была достойной. Чтобы люди в сельской местности имели доступ ко всем современным благам цивилизации - от сотовой связи до качественного медицинского обслуживания, образования, социальной сферы.

Справка

Алтайский край имеет самую большую площадь пашни среди регионов России - она превышает 6,5 миллиона гектаров. В среднем в регионе собирают от 4,5 до 5 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур, а в 2021-2022 годах были рекордные урожаи - до шести миллионов тонн.

Награды героям труда

Автомобиль - за победу в соревновании. На Алтае прошло чествование работников сельского хозяйства. Седьмого декабря в Алтайском крае по случаю профессионального праздника более сорока работников сельского хозяйства и пищевой и перерабатывающей промышленности были отмечены за личные достижения - за победу в краевом трудовом соревновании. Абсолютные лидеры соревнования получили легковые автомобили.