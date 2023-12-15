Япония вводит запрет на импорт непромышленных алмазов из РФ с 1 января 2024 года - Минэкономики.

Япония в рамках антироссийских мер вводит санкции против ряда компаний из Армении, ОАЭ, Сирии, Узбекистана - Минэкономики.

Япония вводит экспортные ограничения против 57 компаний из РФ - Минэкономики.

Япония вводит санкции, включающие заморозку активов, против 35 лиц и 43 организаций из РФ - Минэкономики.