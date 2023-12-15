На Кубани производство сельхозпродукции за пять лет выросло вдвое

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Объем производства продукции агропромышленного комплекса Краснодарского края за пять лет увеличился в два раза. Об этом сообщил на открытии дня региона на выставке-форуме "Россия" полпред президента в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимир Устинов.

"Объем производства продукции регионального агропромышленного комплекса за пять лет увеличился вдвое. В производство внедряются научные достижения и передовые технологии, выпускается уникальная продукция", - сказал он.

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев добавил, что в этом году аграрии собрали 14,3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. "Урожай этого года чуть-чуть ниже, потому что есть погода, на которую мы не [можем] повлиять. Но тем не менее 14,3 млн тонн зерновых, зернобобовых [культур] мы собрали, <…> 9,6 млн тонн - зерно в основном продовольственного класса, 850 тыс. тонн овощей, 550 тыс. фруктов и ягод", - пояснил он.

Говоря о развитии туризма, Кондратьев отметил, что в этом году турпоток в регион достигнет 18 млн человек. По его словам, Кубань привлекает не только большое количество туристов, но и инвесторов. В регионе в следующем году планируется начать строительство 46 отелей на общую сумму 480 млрд рублей. Реализация туристических проектов даст стимул для комплексного развития территорий и увеличения номерного фонда на 33 тыс. номеров.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. На начало курортного сезона 2023 года туристам были доступны 566 пляжей, общая протяженность благоустроенной береговой полосы составила 115 км. В регионе работало 10,7 тыс. объектов размещения вместимостью 625 тыс. мест, в том числе 285 гостиниц и отелей уровня 4-5 звезд. Кубанские власти фиксировали, что спрос на отели уровня 4-5 звезд значительно превысил предложение. В 2022 году курорты края приняли 17,4 млн туристов.