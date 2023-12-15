Россия нашла новые страны, где можно закупать запчасти для самолетов

Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) согласовало расширение списка стран, в которых авиаперевозчики смогут закупать запчасти для самолетов, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. По данным издания, в этот список войдут Пакистан, Эфиопия, Южная Корея, Индонезия, Гонконг, Сингапур, а также Малайзия. Однако отмечается, что ведомство готово пойти навстречу перевозчикам с некоторыми оговорками.

Авторы обращения к Росавиации отмечают, что все семь стран необходимо добавить в список в целях расширения возможностей ремонта авиационной техники. Они соответствуют международным стандартам гражданской авиации, что свидетельствует о должной организации системы безопасности полетов, считают перевозчики. Кроме того, ни одно из этих государств не включено в черный список Евросоюза по безопасности полетов.

«Конечно, Пакистан или Эфиопия, да и Малайзия с Индонезией звучат несколько экзотично и настораживающе, но там большой парк самолетов. А в Гонконге, Сингапуре, Индонезии, Малайзии очень много ремонтных организаций», — уточнил гендиректор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий.

В комментарии к письму представители Росавиации заявили, что агентство никогда не взаимодействовало с авиационными властями указанных государств в проектах по сертификации. По этой причине оно не имеет достаточной информации о контроле за изготовлением компонентов. Тем не менее список был согласован, отмечают источники.