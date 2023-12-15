Банк России повысил ключевую ставку до 16% годовых

Банк России на последнем в этом году заседании совета директоров по денежно-кредитной политике повысил уровень ключевой ставки на один процентный пункт. Она поднялась с 15% до 16% годовых.

По оценке Банка России, давление роста потребительских цен остается высоким. Это объясняется более быстрым ростом внутреннего спроса по сравнению с возможностями расширения выпуска товаров и услуг, чем Банк России оценивал ранее. "Повысились инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий. Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике", - отмечают в ЦБ. Таким образом, высокая ключевая ставка в российской экономике может прийти надолго: в релизе Банк России не сделал намеков о динамике ее снижения в будущем.

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За октябрь - ноябрь рост цен с поправкой на сезонность составил 10% в пересчете на год (по сравнению с 12,2% в третьем квартале), говорится в релизе ЦБ. Годовая инфляция, по оценке на 11 декабря, снизилась до 7,1% после 7,5% в ноябре. Это связано с эффектом высокой базы начала декабря 2022 года, когда произошла внеплановая индексация тарифов на коммунальные услуги.

Значимым риском является сохранение инфляционных ожиданий на повышенных уровнях или их дальнейший рост, считают в ЦБ. "В этом случае кредитование будет продолжать расширяться ускоренными темпами, а склонность населения к сбережению - снижаться. Как следствие, рост внутреннего спроса будет продолжать опережать возможности расширения предложения и усиливать устойчивое инфляционное давление в экономике. В условиях же ограниченности свободных трудовых ресурсов рост производительности труда может сильнее отставать от роста реальных заработных плат", - рассказывают в Банке России.

Проинфляционные риски связаны и с влиянием геополитической напряженности на условия внешней торговли, отмечают в ЦБ. Усиление внешних торговых и финансовых ограничений может дополнительно ослабить спрос на товары российского экспорта и иметь проинфляционное влияние через динамику валютного курса. Кроме того, усложнение производственных и логистических цепочек или финансовых расчетов в результате внешних ограничений может привести к удорожанию импорта. Значимые краткосрочные проинфляционные эффекты может также иметь ухудшение перспектив роста мировой экономики и усиление волатильности на мировых товарных и финансовых рынках.

Дезинфляционные риски в первую очередь связаны с более быстрым замедлением внутреннего спроса под влиянием уже реализованного ужесточения денежно-кредитной политики.

Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - заявили в ЦБ.

ЦБ увеличил ключевую ставку до предыдущих 15% в октябре. Цикл повышения ставки Банк России начал в июле с отметки в 7,5% из-за высокой инфляции. В 2023 году Банк России ожидает инфляцию 7-7,5%, в 2024 году - 4-4,5%, после чего она должна закрепиться на целевых 4%.